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Más de $580 millones: ministros De Grange y Arzola lideran primeras declaraciones de patrimonio del gabinete del Presidente Kast

Documentos revelan montos, distribución de bienes, pasivos financieros y antecedentes laborales previos de ambas autoridades recién asumidas.

Martín Neut

Arzola - De Grange

Arzola - De Grange

Los ministros de Transportes y Educación, Louis de Grange y María Paz Arzola, fueron los primeros en presentar su declaración de patrimonio al inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, en cumplimiento de la ley que exige transparentar bienes e intereses.

De Grange informó un patrimonio centrado en propiedades: cuatro departamentos —principalmente en Las Condes— además de bodegas y estacionamientos, con un avalúo fiscal total cercano a los $589 millones.

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También declaró depósitos a plazo por más de $125 millones, un automóvil BMW 2024 y una deuda hipotecaria superior a los $122 millones. Antes de asumir, se desempeñaba como decano en la Universidad Diego Portales y tuvo roles en el directorio de Metro.

Bienes de Arzola

En tanto, Arzola reportó bienes en parte compartidos con su cónyuge, entre ellos un departamento en Las Condes, una casa en Punta Arenas y una participación del 14% en otra propiedad en la capital.

A esto se suma una bodega, un estacionamiento y un vehículo Hyundai i30 de 2019. La ministra proviene del mundo de los centros de estudio, tras su paso por Libertad y Desarrollo.

Ambas declaraciones dan inicio al proceso de transparencia patrimonial del gabinete, revelando perfiles con fuerte presencia de inversiones inmobiliarias.

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