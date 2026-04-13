El tercer episodio del día: detienen a dos estudiantes por portar escopeta artesanal en liceo de Talcahuano

Dos estudiantes fueron detenidos en Talcahuano, región del Biobío, tras ser sorprendidos portando un arma de fuego artesanal al interior de su establecimiento, en una jornada marcada por otros incidentes de seguridad escolar en el país.

El hecho ocurrió en el Liceo Técnico de la comuna, donde los alumnos —de 18 y 19 años, ambos de cuarto medio— generaron la alerta luego de tomarse una fotografía con una escopeta hechiza en uno de los baños del recinto. La situación fue reportada a Carabineros, lo que activó un procedimiento policial.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría llegó hasta el establecimiento y ubicó a los involucrados al interior de una sala de clases, procediendo a su detención. En el registro, además del arma, se incautó un cuchillo y marihuana dosificada.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.

El caso se suma a otros episodios ocurridos este mismo lunes, como la detención de un estudiante en Linares por manipular pirotecnia dentro de un liceo, y el hallazgo de un arma a balines en poder de un alumno en una escuela de Calama.