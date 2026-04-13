Este lunes, dos estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria fueron detenidos al interior del establecimiento tras ser sorprendidos intentando provocar desórdenes y posibles destrozos. Se trata de menores de 13 y 15 años, quienes quedaron bajo custodia policial luego de ser retenidos por sus propios compañeros y profesores.

La situación ocurre en una jornada marcada por diversos incidentes de seguridad en recintos educacionales del país. En Talcahuano, dos alumnos de cuarto medio fueron detenidos tras ser sorprendidos con un arma de fuego artesanal. En Linares se registró la detención de un estudiante por manipular pirotecnia. Y en Calama se reportó el hallazgo de un arma a balines en una escuela.

En el caso del Lastarria, la comunidad escolar evitó que los involucrados concretaran daños mayores. Cabe recordar que hace dos semanas la oficina del rector del establecimiento resultó incendiada tras el lanzamiento de una bomba molotov a su interior.

Elementos incautados

Carabineros acudió al recinto luego de que un docente realizara la denuncia. Las fuerzas policiales realizaron dilegencias en distintas salas, donde se incautaron especias. El coronel Claudio Rosales, de la Prefectura Oriente, detalló que se encontraron “elementos incendiarios, overoles y fuegos de artificios”, además, confirmó que “no se registró el uso de armas”.

Respecto a los estudiantes, el menor de 13 años quedó apercibido por ser inimputable, informándose al Tribunal de Familia. En tanto, el adolescente de 15 años permanece a la espera de instrucciones por parte de la fiscalía.

Desde la Municipalidad de Providencia informaron la suspensión de clases para este martes en los niveles de séptimo básico a cuarto medio del Liceo José Victorino Lastarria.