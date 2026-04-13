Kidd Voodoo sorprende con su nueva canción con una inesperada colaboración: el anuncio ya es viral

Este lunes Kidd Voodoo sorprendió a todos con el anuncio de su nueva canción.

La noticia rápidamente se volvió un fenómeno en las redes sociales debido a la inesperada colaboración que tendrá el artista chileno, ya que como invitado será el español Pablo Alborán.

“Dando Vueltas junto a Pablo Alborán este mes. Mi último single antes del disco”, escribió Kidd Voodoo junto a un video donde ambos interpretan la canción.

El estreno de Dando Vueltas será la antesala del lanzamiento de su próximo álbum que se llamará Euforia.

Kidd Voodoo aún no ha revelado la fecha cuando se estrene su nuevo álbum.