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Graves incidentes en liceo Lastarria: encapuchados prenden fuego a oficina del rector con bombas molotov

Amago de incendio en la inspectoría y presencia de encapuchados generan operativo de emergencia en el establecimiento

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

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Un incidente se registra la mañana de este martes en el Liceo José Victorino Lastarria, donde un amago de incendio y desórdenes al interior del recinto obligaron a evacuar a estudiantes, docentes y funcionarios.

La emergencia se habría originado en la oficina de inspectoría, donde se detectó fuego, además de la quema de un basurero, según los primeros antecedentes.

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Hasta el lugar concurrieron unidades de Bomberos, que lograron controlar la situación, mientras personal de Carabineros realiza diligencias para esclarecer lo ocurrido. Testimonios de estudiantes apuntan a la irrupción de encapuchados dentro del establecimiento, lo que habría generado momentos de tensión.

“Llegaron encapuchados, no sabemos cuántos. Hubo fuego en dos zonas”, relató un alumno, quien además cuestionó los protocolos de evacuación aplicados.

Producto del incidente, apoderados fueron contactados para retirar a los estudiantes, en medio de escenas de preocupación. “Nos avisaron por WhatsApp que había disturbios y que estaban quemando cosas”, señaló una apoderada. Por ahora, no se reportan personas lesionadas, mientras la situación continúa en desarrollo y las autoridades trabajan para determinar responsabilidades.

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