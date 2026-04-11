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VIDEO. Gonzalo Fierro destapa la gran falencia de Colo Colo: “Tiene un solo problema por ahora”

El excapitán de los albos analizó en profundidad el funcionamiento del equipo de Fernando Ortiz, donde apuntó a un sector específico.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Colo Colo pasará dos semanas sin competencia en el fútbol chileno debido al aplazamiento de su partido ante Coquimbo Unido, correspondiente a la actual jornada de la Liga de Primera.

Los albos, que son punteros del torneo, han encontrado un gran rendimiento de la mano de Fernando Ortiz, con una solidez defensiva que ha destacado por sobre el resto en el campeonato.

Sin embargo, para Gonzalo Fierro, histórico excapitán del “Cacique”, aún existe una cuenta pendiente en el equipo del “Tano”, la cual explicó en el programa Juega en Línea.

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“Yo creo que Colo Colo tiene un solo problema por ahora, que es la falta de finiquito que han tenido los delanteros”, afirmó el “Joven Pistolero”.

(Javier) Correa está lesionado y (Maximiliano) Romero lleva varios partidos sin anotar. A mí los dos me gustan, me gustaría que pudieran jugar juntos”, señaló sobre los centrodelanteros del plantel.

El exvolante también analizó el presente de Claudio Aquino: “Me gusta mucho lo que hace, quizás le falta entregar un poco más en comparación a cuando llegó de Argentina, pero para mí es un jugadorazo”.

“Defensivamente, Colo Colo mejoró muchísimo. Mejoraron (Jeyson) Rojas y (Diego) Ulloa, que incluso llegó a la selección. Los tres del mediocampo, sobre todo (Álvaro) Madrid, están en un gran nivel. Defensivamente y en el medio está bien; de mitad hacia arriba le ha costado un poco, pero los goles y los triunfos le van a servir a (Fernando) Ortiz para mejorar esto”, cerró Gonzalo Fierro.

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