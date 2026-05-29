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Construyen el tren bala más rápido de Sudamérica: alcanzará 200 km/h y moverá a miles de pasajeros

Con tecnología asiática, la obra apunta a convertirse en un referente del transporte moderno en la región.

Javiera Rivera

Imagen referencial.

Imagen referencial. / den-belitsky

Un ambicioso proyecto ferroviario comienza a tomar protagonismo en la región y promete marcar un antes y un después en la forma de viajar por Sudamérica.

Con tecnología de origen asiático y una inversión millonaria, esta iniciativa busca acortar distancias y modernizar el transporte en uno de los países con mayor crecimiento.

Se trata del futuro tren de alta velocidad que conectará Lima con Ica, en Perú, una obra que apunta a convertirse en el sistema ferroviario más rápido del continente.

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El proyecto considera un trazado de más de 300 kilómetros a lo largo de la costa central peruana, uniendo la capital con uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Además, gracias a su avanzada tecnología, los trenes podrán alcanzar velocidades de hasta 200 km/h.

Con esto, el tiempo de traslado entre ambas ciudades se reduciría significativamente: el viaje pasaría de aproximadamente cuatro horas y media en automóvil a solo dos horas y media.

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