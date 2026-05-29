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Un “olvidado” estadio en Chile se moderniza para volver a Primera: $260 millones de inversión y nuevas galerías

El Concejo Municipal de Limache aprobó de manera unánime una millonaria inversión destinada a aumentar la capacidad del Estadio Ángel Navarrete Candia, con miras a su retorno al fútbol profesional.

Bastián Lizama

@EstadiosDeChile

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Una gran noticia recibieron los hinchas y vecinos de Limache. Durante la sesión del Concejo Municipal realizada el pasado miércoles, fue aprobado de manera unánime el contrato para ejecutar el proyecto de construcción de nuevas graderías en el Estadio Ángel Navarrete Candia.

La obra será financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y contempla una inversión cercana a los $260 millones, con un plazo de ejecución estimado de 133 días.

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El proyecto fue adjudicado a la Constructora Pedro Aguilera tras una licitación pública en la que participaron 12 oferentes y contempla la instalación de modernas estructuras de acero, dejando atrás los tradicionales tablones de madera.

Con esta renovación, el recinto deportivo podrá recibir a cerca de 700 nuevos espectadores, aumentando la capacidad para partidos y actividades masivas, con el objetivo de seguir adecuándolo para el fútbol profesional.

“Hemos dado un paso más para que Deportes Limache pueda jugar en Limache. Este es el primer aumento de capacidad del estadio que, junto a otras obras, darán las condiciones necesarias”, indicó al respecto el concejal de Limache, Danilo Sandoval Sarabia.

La noticia llega en un gran momento para el elenco tomatero, que actualmente marcha en el tercer lugar de la Liga de Primera 2026 y se ha transformado en una de las sorpresas del campeonato. Hasta ahora, el equipo que dirige Víctor Rivero ha jugado como local en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, aunque ahora crece la ilusión de sus hinchas de consolidar definitivamente su localía en la comuna.

Cabe destacar que el Estadio Ángel Navarrete Candia no es sede de un partido de la Primera División del fútbol chileno hace casi 15 años. El último equipo que lo utilizó fue San Luis, que por entonces estaba a la espera de la remodelación del Municipal Lucio Fariña, su hogar habitual.

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