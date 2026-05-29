Chile define sus primeros seis amistosos tras el Mundial 2026: “Esperamos que el nuevo directorio valide este trabajo” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

En el marco del cierre de la primera semana de trabajo de la selección chilena con miras a los amistosos de junio, el staff de La Roja proyectó el trabajo de cara al segundo semestre.

Al respecto, el gerente de selecciones, Felipe Correa, reconoció que ya tienen agendados tres de cuatro compromisos en septiembre y octubre, la primera fecha FIFA post Mundial 2026.

Será el 26 de septiembre ante Canadá, el 29 de septiembre con Estados Unidos y el 6 de octubre ante México, a falta de abrochar otro rival más.

Chile también tendrá duelos amistosos en noviembre, ida y vuelta con un sudamericano, lo que le permitirá a nuestro país jugar por primera vez en suelo nacional en lo que va de año.

Todo ante la duda de si seguirán tanto Correa como Córdova a cargo de la selección nacional en sus respectivos roles, considerando el desarrollo de la elección de directorios en la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

“Lo vemos como una oportunidad positiva para las selecciones. Hay un pie forzado con la separación de la ANFP con la Federación. Esperamos que eso se ejecute este año, que coincida con las elecciones y presentarle nuestro proyecto al directorio y que sea bien recibido”, recalcó Felipe Correa, confiado en seguir a cargo de La Roja.

“Estamos pensando en seguir potenciando eso, trabajando con las selecciones juveniles y adulta. Esperamos que eso permita que el nuevo directorio valide este trabajo. Creemos que estamos bien encaminados a volver a un Mundial en 2030″, cerró el gerente de selecciones.