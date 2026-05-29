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VIDEO. Un peluche de capibara fue la clave: decomisan casi 1,5 kilos de cocaína en bus que iba a Puerto Montt

La droga era transportada por dos mujeres y fue detectada por el perro policial Gorky durante un control.

Martín Neut

Un peluche de capibara fue la clave: decomisan casi 1,5 kilos de cocaína

Un peluche de capibara fue la clave: decomisan casi 1,5 kilos de cocaína

Un peluche de capibara terminó siendo la pieza clave de un procedimiento antidrogas realizado por Carabineros del OS-7 Araucanía en la Ruta 5 Sur, luego que funcionarios detectaran cocaína oculta al interior del objeto durante la fiscalización a un bus con recorrido Santiago–Puerto Montt.

El hallazgo se produjo durante la madrugada y contó con el apoyo del perro detector de drogas “Gorky”, cuyo olfato permitió identificar la presencia de sustancias ilícitas en una maleta transportada por dos mujeres, una de ellas con una condena previa por microtráfico en 2015.

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El comandante Felipe Cerda, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Cautín, explicó que “con un can detector de drogas se logra establecer que al interior de una maleta se mantenía droga”.

1 kilo 486 gramos de de droga

En esa línea, detalló que al revisar el equipaje “se encontraba un peluche y un total de 145 ovoides y en estos se mantenía cocaína”. Según informó la Fiscalía, parte de la droga también era transportada oculta en el cuerpo de ambas imputadas.

El fiscal jefe de Lautaro señaló que “las imputadas transportaban en primer lugar ocultas en su organismo 53 ovoides y luego mantenían 92 ovoides distribuidos en un peluche de capibara y una maleta”.

En total, Carabineros decomisó 1 kilo 486 gramos de clorhidrato de cocaína. Las dos mujeres fueron formalizadas por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva, mientras que el tribunal fijó un plazo de tres meses para la investigación.

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