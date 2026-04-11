“Cuando teníamos el balón, no éramos capaces de dar tres o cuatro pases… No ha habido evolución”
“Si vamos a llegar a instancias decisivas, será por lo que hagamos de ahora en adelante”, afirmó Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española, tras el empate ante Cobreloa.
Uno de los partidos más emocionantes que se pueden dar actualmente en la Primera B se jugó este viernes en Santa Laura, donde Unión Española y Cobreloa igualaron 1-1 por la séptima fecha de la Liga de Ascenso.
Ambos históricos del fútbol chileno repartieron puntos en un resultado que no les sirve de cara a su objetivo de ascender a Primera División. Ronald Fuentes, entrenador de los “hispanos”, abordó esta nueva jornada sin victorias.
“En estas dos semanas hemos mejorado mucho desde lo técnico en relación a lo que veníamos haciendo. Lamentablemente, no lo replicamos: en el primer tiempo jugamos mucho al ritmo de Cobreloa. Cuando teníamos el balón, no éramos capaces de dar tres o cuatro pases”, comenzó señalando el DT.
Sobre la evolución del equipo desde que asumió la banca, fue autocrítico: “No hubo evolución, aunque en el segundo tiempo mejoramos un poco. Fuimos capaces de ir a buscar el resultado, pero nos encontramos con un penal a los 50 segundos. Aun así, seguimos insistiendo en jugar y dar pases para llegar al arco rival”, afirmó.
“Pero no hay que confundir: no hicimos un buen partido, pero tampoco es que nos hayan tenido en un arco como para ganarlo. Fue una jugada fortuita. Para no confundir a la gente, porque por ahí se piensa que todo se hizo mal. No se hizo bien, pero tampoco tan mal”, agregó el exfutbolista.
Finalmente, reafirmó que el objetivo sigue siendo el ascenso: “Quedan muchos partidos por delante, pero también se lo he dicho a los jugadores: si vamos a llegar a instancias decisivas, será por lo que hagamos de ahora en adelante, no por lo que hicimos antes. Muchas veces eso no alcanza”, concluyó Ronald Fuentes.
