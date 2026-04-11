“Cuando teníamos el balón, no éramos capaces de dar tres o cuatro pases… No ha habido evolución”

“Si vamos a llegar a instancias decisivas, será por lo que hagamos de ahora en adelante”, afirmó Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española, tras el empate ante Cobreloa.

Javier Catalán

Foto: @ueoficial

Uno de los partidos más emocionantes que se pueden dar actualmente en la Primera B se jugó este viernes en Santa Laura, donde Unión Española y Cobreloa igualaron 1-1 por la séptima fecha de la Liga de Ascenso.

Ambos históricos del fútbol chileno repartieron puntos en un resultado que no les sirve de cara a su objetivo de ascender a Primera División. Ronald Fuentes, entrenador de los “hispanos”, abordó esta nueva jornada sin victorias.

“En estas dos semanas hemos mejorado mucho desde lo técnico en relación a lo que veníamos haciendo. Lamentablemente, no lo replicamos: en el primer tiempo jugamos mucho al ritmo de Cobreloa. Cuando teníamos el balón, no éramos capaces de dar tres o cuatro pases”, comenzó señalando el DT.

Sobre la evolución del equipo desde que asumió la banca, fue autocrítico: “No hubo evolución, aunque en el segundo tiempo mejoramos un poco. Fuimos capaces de ir a buscar el resultado, pero nos encontramos con un penal a los 50 segundos. Aun así, seguimos insistiendo en jugar y dar pases para llegar al arco rival”, afirmó.

Pero no hay que confundir: no hicimos un buen partido, pero tampoco es que nos hayan tenido en un arco como para ganarlo. Fue una jugada fortuita. Para no confundir a la gente, porque por ahí se piensa que todo se hizo mal. No se hizo bien, pero tampoco tan mal”, agregó el exfutbolista.

Finalmente, reafirmó que el objetivo sigue siendo el ascenso: “Quedan muchos partidos por delante, pero también se lo he dicho a los jugadores: si vamos a llegar a instancias decisivas, será por lo que hagamos de ahora en adelante, no por lo que hicimos antes. Muchas veces eso no alcanza”, concluyó Ronald Fuentes.

