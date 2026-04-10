El nuevo Estadio Monumental toma forma: Colo Colo elige a la empresa encargada de buscar el ‘naming right’

Este viernes, se realizó una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, en la que se resolvió uno de los temas más esperados por los hinchas de Colo Colo: la elección de la empresa encargada de buscar el ‘naming right’ del nuevo Estadio Monumental.

Según información de ADN Deportes, la dirigencia de los albos escogió a la empresa norteamericana Playfly Sports para encargarse de las negociaciones y la búsqueda de marcas interesadas en financiar el proyecto, cuyo valor, según Aníbal Mosa, asciende a más de 100 millones de dólares.

La compañía de marketing, medios y tecnología deportiva le ganó la pulseada a IMG y Elevate, que también competían por liderar la gestión del ambicioso proyecto del “Cacique”.

¿Qué es Playfly Sports?

Playfly es una empresa de marketing, medios y tecnología deportiva que ha experimentado un fuerte crecimiento en Estados Unidos. Fundada en 2020 y con sede en Pensilvania, cuenta con un amplio campo de acción dentro de la industria del deporte.

De hecho, estuvo nominada como finalista para los Sports Business Awards 2026 en la categoría de “Mejor Consultoría de Propiedades, Ventas y Servicios al cliente”.

En el ámbito de los ‘naming rights’, Playfly fue la encargada de encontrar, entre otros, el sponsor del estadio del Real Salt Lake de la MLS.

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Además del fútbol, la compañía tiene presencia en la MLB (Grandes Ligas de Béisbol), donde trabaja en activos de branding vinculados a los ‘naming rights’ de indumentaria en equipos como Minnesota Twins y Cleveland Guardians, entre otros.