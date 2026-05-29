Polémica en Italia: turista entra a la Fontana di Trevi para refrescarse durante intensa ola de calor

Las altas temperaturas que afectan a Europa dejaron una escena tan insólita como polémica en el corazón de Italia, específicamente en Roma.

Esto, luego que una turista decidiera saltar al interior de la Fontana di Trevi para refrescarse en medio de la primera ola de calor del año.

El hecho ocurrió durante la jornada del jueves, cuando decenas de personas visitaban el histórico monumento barroco.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a la mujer cruzando las barreras de protección e ingresando al agua de la famosa fuente, una acción que está expresamente prohibida.

Según informó el diario italiano La Repubblica, la visitante logró superar la seguridad instalada alrededor de la plaza antes de ser detectada por el personal de vigilancia.

Además, lejos de mostrar preocupación por la situación, la mujer permaneció dentro de la fuente y se puso a nadar mientras era observada por turistas que grababan la escena.

De acuerdo con medios locales, la involucrada explicó posteriormente que había entrado al agua para aliviar el intenso calor que afecta a la capital italiana.

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