La Premier League entra en su fase decisiva y, a solo seis jornadas del final, el Arsenal comprometió seriamente sus opciones de quedarse con el título.

Este sábado por la mañana, los “Gunners” cayeron por 2-1 ante el Bournemouth en condición de local, lo que le permite al Manchester City seguir acortando distancias, luego de que en algún momento la diferencia llegara a ser de hasta nueve puntos.

Con esta derrota, los dirigidos por Mikel Arteta se mantienen en la cima con 70 unidades, mientras que el equipo de Pep Guardiola es segundo con 61 puntos, pero con dos partidos menos.

Además, en la próxima jornada, Arsenal y Manchester City se enfrentarán en el Etihad Stadium, un duelo clave donde la diferencia podría reducirse a solo tres puntos si los “ciudadanos” logran imponerse y ganan su compromiso ante el Chelsea de este domingo.

Lo que parecía una liga prácticamente asegurada para el Arsenal a mitad de temporada, comienza a complicarse con el paso de las fechas. De no consagrarse, los londinenses podrían alcanzar 22 años sin levantar el trofeo.