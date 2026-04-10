Corte de luz en Santiago este sábado 11 y domingo 12 de abril: Enel anuncia interrupciones en 5 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del suministro este fin de semana en la capital.
Enel, empresa encargada de la electricidad de prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este sábado 11 y domingo 12 de abril en cinco comunas de la capital.
Según lo comunicado por la empresa, los cortes programados se deben a una serie de trabajos para mejorar la calidad del servicio.
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En tanto, las interrupciones del suministro serán en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en su totalidad.
A continuación, el horario y las zonas afectadas por los cortes de este fin de semana en la región Metropolitana:
Sábado 11 de abril
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 17:30 horas.
- Providencia: desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas.
Domingo 12 de abril
- San Miguel: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Las Condes: desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.
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