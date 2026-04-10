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Corte de luz en Santiago este sábado 11 y domingo 12 de abril: Enel anuncia interrupciones en 5 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del suministro este fin de semana en la capital.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este sábado 11 y domingo 12 de abril: Enel anuncia interrupciones en 5 comunas de la RM

Corte de luz en Santiago este sábado 11 y domingo 12 de abril: Enel anuncia interrupciones en 5 comunas de la RM / Getty Images

Enel, empresa encargada de la electricidad de prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este sábado 11 y domingo 12 de abril en cinco comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, los cortes programados se deben a una serie de trabajos para mejorar la calidad del servicio.

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En tanto, las interrupciones del suministro serán en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en su totalidad.

A continuación, el horario y las zonas afectadas por los cortes de este fin de semana en la región Metropolitana:

Sábado 11 de abril

  • Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 17:30 horas.
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  • Providencia: desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas.
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Domingo 12 de abril

  • San Miguel: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • Las Condes: desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.
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