Corte de luz en Santiago este sábado 11 y domingo 12 de abril: Enel anuncia interrupciones en 5 comunas de la RM / Getty Images

Enel, empresa encargada de la electricidad de prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este sábado 11 y domingo 12 de abril en cinco comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, los cortes programados se deben a una serie de trabajos para mejorar la calidad del servicio.

En tanto, las interrupciones del suministro serán en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en su totalidad.

A continuación, el horario y las zonas afectadas por los cortes de este fin de semana en la región Metropolitana:

Sábado 11 de abril

Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 17:30 horas.

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Providencia: desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas.

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Domingo 12 de abril

San Miguel: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Las Condes: desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.