¿Vuelve la lluvia a la región Metropolitana? Este es el “día clave” en que habría precipitaciones en la capital

Un descenso en las temperaturas se ha registrado en los últimos días en la capital, lo cual podría cambiar este viernes ante la posible presencia de lluvias que se generarían debido a una inestabilidad en sectores altos de la Región Metropolitana.

Así lo advirtió el meteorólogo de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, quien planteó la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en la cordillera durante la tarde, en un escenario que también podría repetirse en parte de la zona central.

Por ahora, la proyección para la ciudad se mantiene estable. El pronóstico meteorológico para Santiago indica una jornada soleada, con una máxima cercana a los 24°C, sin precipitaciones previstas en el Gran Santiago ni en el interior de la región.

Aun así, la presencia de esta baja segregada podría influir en el ambiente con más nubosidad parcial y una jornada menos cálida que las registradas a comienzos de semana.

La lluvia no llegaría a Santiago, pero sí podría activarse la cordillera

Según el meteorólogo, el evento más relevante se concentraría en la alta cordillera de la Región Metropolitana durante la tarde del viernes. En ese sector podrían desarrollarse chubascos y tormentas eléctricas aisladas, acompañadas por rachas de viento de entre 40 y 50 km/h, todo favorecido por la inestabilidad atmosférica que dejaría esta baja segregada sobre la zona central.

Ese mismo patrón, según Sepúlveda, también podría extenderse hacia las zonas cordilleranas de regiones como Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins. En paralelo, en áreas costeras de Valparaíso y San Antonio incluso se ha mencionado la opción de lloviznas o garúa muy débil, aunque sin un episodio relevante de precipitaciones sobre ciudades principales.

De esta forma, mientras la capital seguiría con tiempo seco, la cordillera podría mostrar actividad convectiva aislada, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones favorecen el desarrollo de nubes de tormenta.

Así, el viernes aparece con dos caras en la Región Metropolitana: una ciudad con temperatura agradable y sin lluvias, y una cordillera donde sí podría haber un episodio breve de chubascos, descargas eléctricas y viento.