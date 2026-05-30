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Carabineros detuvo a 1.220 personas durante despliegue de “Ronda Impacto”

Cerca de 5 mil funcionarios participaron en el despliegue realizado durante tres días en distintos puntos del país, con foco en la captura de prófugos, la fiscalización y la prevención de delitos.

Verónica Villalobos

Vicente Quiñones

Copamiento Vicente Quiñones

Copamiento Vicente Quiñones

01:27

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Santiago

Un total de 1.220 personas detenidas dejó el Plan N°14 de “Policiamiento táctico de impacto e intervención preventiva”, desarrollado por Carabineros entre el miércoles y el viernes en distintos sectores del país, incluyendo estaciones de Metro y paraderos del transporte público.

El balance de la intervención arrojó 250 detenidos en la Región Metropolitana y 970 en regiones. Entre ellos, 408 correspondían a prófugos de la justicia, mientras que otros fueron aprehendidos por infracciones a la Ley de Drogas, delitos de mayor connotación social y otros ilícitos como receptación, amenazas e infracciones a la Ley de Armas.

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Durante el operativo se realizaron más de 49 mil controles preventivos y fiscalizaciones vehiculares, además de 47 allanamientos a nivel nacional. Los procedimientos permitieron incautar más de 55 kilos de droga, 64 armas de fuego, 321 municiones y recuperar 192 vehículos.

Asimismo, se efectuaron más de mil fiscalizaciones a locales comerciales y expendios de alcohol, en una estrategia orientada a reforzar la seguridad en sectores de alta circulación de personas y responder de manera focalizada a las distintas realidades delictuales detectadas en el país.

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