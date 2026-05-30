Aclamados actores de “Malcolm in the Middle” y “El Chavo del 8” llegarán a Comic Con Chile 2026

Santiago

La Comic Con Chile confirmó a sus primeros invitados internacionales para la edición 2026. Se trata de Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm in the Middle”, y Carlos Villagrán, recordado mundialmente por interpretar a “Quico” en “El Chavo del 8” , quienes encabezarán la celebración de los 15 años del evento.

La convención se desarrollará los días 3, 4 y 5 de julio en Espacio Riesco. Muniz participará durante la jornada inaugural, impulsado además por el reciente regreso de la popular serie con la producción de Disney+ “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”. En tanto, Villagrán estará presente durante las tres jornadas compartiendo con los asistentes.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se anunciará un tercer headliner y nuevos invitados internacionales. “La Comic Con partió como un evento de nicho para los amantes de los cómics y las historietas. Ese es su ADN y no lo transamos”, señaló Francisco Arqueros, fundador del evento, quien destacó además el crecimiento de la comunidad que asiste cada año.

Las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket. El pase diario tiene un valor de $26.000 más cargo por servicio, mientras que el abono para los tres días cuesta $60.000 más cargos asociados. Además, clientes de Banco Falabella y usuarios Entel podrán acceder a un 25% de descuento en la compra de tickets.