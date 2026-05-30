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Aclamados actores de “Malcolm in the Middle” y “El Chavo del 8” llegarán a Comic Con Chile 2026

Los reconocidos artistas serán parte de la edición aniversario del evento, que se realizará durante tres días en Espacio Riesco y que ya abrió la venta de entradas.

Verónica Villalobos

Aclamados actores de “Malcolm in the Middle” y “El Chavo del 8” llegarán a Comic Con Chile 2026

Santiago

La Comic Con Chile confirmó a sus primeros invitados internacionales para la edición 2026. Se trata de Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm in the Middle”, y Carlos Villagrán, recordado mundialmente por interpretar a “Quico” en “El Chavo del 8”, quienes encabezarán la celebración de los 15 años del evento.

La convención se desarrollará los días 3, 4 y 5 de julio en Espacio Riesco. Muniz participará durante la jornada inaugural, impulsado además por el reciente regreso de la popular serie con la producción de Disney+ “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”. En tanto, Villagrán estará presente durante las tres jornadas compartiendo con los asistentes.

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ADN

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se anunciará un tercer headliner y nuevos invitados internacionales. “La Comic Con partió como un evento de nicho para los amantes de los cómics y las historietas. Ese es su ADN y no lo transamos”, señaló Francisco Arqueros, fundador del evento, quien destacó además el crecimiento de la comunidad que asiste cada año.

Las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket. El pase diario tiene un valor de $26.000 más cargo por servicio, mientras que el abono para los tres días cuesta $60.000 más cargos asociados. Además, clientes de Banco Falabella y usuarios Entel podrán acceder a un 25% de descuento en la compra de tickets.

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