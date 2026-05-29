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EN VIVO. Dembélé marcó la igualdad: PSG y Arsenal empatan en la final de la Champions League

El cuadro parisino defiende el título ante un equipo inglés que busca conquistar la primera “Orejona” de su historia en el Puskás Aréna de Budapest.

Bastián Lizama

Dembélé marcó la igualdad: PSG y Arsenal empatan en la final de la Champions League

Dembélé marcó la igualdad: PSG y Arsenal empatan en la final de la Champions League / DeFodi Images

Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentan este sábado en la gran final de la UEFA Champions League 2025/26 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El equipo de Luis Enrique llega a la cita como el campeón defensor y principal favorito, tras eliminar al Bayern Múnich en semifinales. Ahora va en busca de un hito histórico: conseguir el bicampeonato europeo, una marca que en el formato actual solo ha alcanzado el Real Madrid.

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Por su parte, el elenco dirigido por Mikel Arteta logró instalarse en la final tras dejar en el camino al Atlético de Madrid, y vuelve a disputar una definición europea después de 20 años. El conjunto inglés llega con la ilusión intacta de conquistar por primera vez la “Orejona”.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Champions League entre PSG y Arsenal?

El partido definitivo entre PSG y Arsenal se disputa este sábado 30 de mayo a partir de las 12:00 horas de Chile. El duelo por la gloria continental tendrá lugar en el Puskás Aréna, en la ciudad de Budapest, Hungría, bajo el arbitraje del alemán Daniel Siebert.

¿Dónde y cómo ver en vivo a PSG vs. Arsenal?

La gran final de la Champions League contará con una cobertura total para el territorio chileno a través de las señales de ESPN y ESPN Premium. También será transmitida de forma online en la plataforma de pago Disney+.

EN VIVO | PSG 1-1 Arsenal | Puskás Aréna

Goles: 0-1; 5′ Kai Havertz (ARS) | 1-1; 64′ Ousmane Dembélé (PSG)

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