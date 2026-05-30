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Contraloría da luz verde a ley que endurece sanciones contra evasores del transporte público

El proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes busca fortalecer el cumplimiento del pago de tarifas.

Javiera Rivera

Contraloría da luz verde a ley que endurece sanciones contra evasores del transporte público

Contraloría da luz verde a ley que endurece sanciones contra evasores del transporte público / Diego Martin

La Contraloría General de la República dio luz verde a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) que busca aumentar las sanciones contra quienes evadan en el transporte público.

La normativa incorpora una serie de modificaciones a la Ley de Tránsito con el objetivo de reducir la evasión y mejorar el control sobre el cumplimiento del pago de pasajes.

Entre ellas, establece que los pasajeros deberán ingresar a los buses por la puerta delantera, salvo en los casos autorizados expresamente por la autoridad.

Asimismo, Carabineros, inspectores fiscales y municipales podrán exigir el pago de una tarifa recargada cuando se detecte que una persona no canceló su pasaje.

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Si el usuario se niega a efectuar el pago, deberá abandonar el vehículo y sus antecedentes serán remitidos a la Subsecretaría de Transportes para el inicio del procedimiento sancionatorio correspondiente.

La ley también contempla la inscripción de los infractores en el Registro de Pasajeros Infractores, mecanismo que permitirá aplicar restricciones adicionales a quienes mantengan sanciones vigentes por evasión.

Entre las medidas incluidas en la normativa figura la prohibición de comprar entradas e ingresar a partidos del fútbol profesional para las personas que aparezcan en dicho registro.

Otra de las disposiciones establece que el Servicio de Registro Civil deberá consultar si una persona figura en el registro al momento de solicitar un pasaporte o su renovación. En caso de mantener una inscripción vigente, la solicitud será rechazada.

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