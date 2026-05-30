La Roja sufre una baja y otro futbolista de la U es convocado para los amistosos contra Portugal y Congo

La selección chilena sufrió una baja para disputar en los próximos días los duelos amistosos contra Portugal y Congo en Europa. Se trata del lateral derecho Francisco Salinas, de Coquimbo Unido.

“El seleccionado nacional Francisco Salinas fue liberado de la convocatoria. El jugador sufrió en el último partido de su institución un esguince de tobillo derecho por traumatismo directo, que impide su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos”, informó el cuerpo médico de La Roja este sábado.

Para reemplazar al defensa “pirata”, el cuerpo técnico de Chile decidió convocar a Fabián Hormázabal, lateral de Universidad de Chile.

De esta manera, serán dos los jugadores de la U que viajarán a Europa para enfrentar a Portugal y Congo: Agustín Arce y Fabián Hormázabal.

La Roja se medirá contra el combinado portugués el sábado 6 de junio, en Portugal. Posteriormente, Chile chocará con la selección africana el martes 9 de junio, en España.