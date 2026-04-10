Arriesgan multas superiores a $100 millones: Sernac pone ojo a tiendas del retail por descuentos asociados a tarjetas
El organismo contempla inspecciones en cinco reconocidas cadenas del retail en todas las regiones de Chile.
Este viernes 10 de abril, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización del mercado retail financiero para constatar el cumplimiento del inciso sexto del artículo 17 H de la Ley N° 19.496, incorporado por la “Ley Pro Consumidor”.
De acuerdo con el ente fiscalizador, se fiscalizará que los descuentos asociados a un medio de pago administrado u operado por la empresa relacionada (tarjeta propia), expresen el precio al contado con un tamaño, visibilidad y contraste igual o mayor que el precio de la oferta o promoción.
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En esta oportunidad el Sernac contempla inspecciones en las tiendas: Falabella y Tottus (tarjeta CMR); Paris y Jumbo (tarjeta CAT) y Ripley (Tarjeta CAR) en todas las regiones de Chile.
La maniobra realizada por el Sernac se debe a que el ente fiscalizador tomó conocimiento de que algunas empresas “estarían exhibiendo sus precios relacionados con el medio de pago propio del comercio sin ajustarse a las especificaciones de la normativa", indican.
En caso de establecer incumplimientos, las empresas infractoras podrían arriesgar multas de hasta 1500 UTM, es decir, un monto superior a los $100 millones, en caso de ser denunciadas ante la justicia.
Derechos asociados a tarjetas comerciales
El Sernac señala que “la empresa de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro".
“Lo anterior es sin perjuicio del derecho del proveedor a ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago administrado u operado por cualquiera de los sujetos señalados”, agregan desde el organismo.
Adicionalmente, cuando los proveedores ofrecen descuentos asociados exclusivamente al medio de pago, deben: “Informar previamente al consumidor el costo total del crédito, en caso que este opte libremente por dicha alternativa crediticia en más de una cuota”, cierran.
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