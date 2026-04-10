Arriesgan multas superiores a $100 millones: Sernac pone ojo a tiendas del retail por descuentos asociados a tarjetas

Este viernes 10 de abril, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización del mercado retail financiero para constatar el cumplimiento del inciso sexto del artículo 17 H de la Ley N° 19.496, incorporado por la “Ley Pro Consumidor”.

De acuerdo con el ente fiscalizador, se fiscalizará que los descuentos asociados a un medio de pago administrado u operado por la empresa relacionada (tarjeta propia), expresen el precio al contado con un tamaño, visibilidad y contraste igual o mayor que el precio de la oferta o promoción.

En esta oportunidad el Sernac contempla inspecciones en las tiendas: Falabella y Tottus (tarjeta CMR); Paris y Jumbo (tarjeta CAT) y Ripley (Tarjeta CAR) en todas las regiones de Chile.

La maniobra realizada por el Sernac se debe a que el ente fiscalizador tomó conocimiento de que algunas empresas “estarían exhibiendo sus precios relacionados con el medio de pago propio del comercio sin ajustarse a las especificaciones de la normativa", indican.

En caso de establecer incumplimientos, las empresas infractoras podrían arriesgar multas de hasta 1500 UTM, es decir, un monto superior a los $100 millones, en caso de ser denunciadas ante la justicia.

Derechos asociados a tarjetas comerciales

El Sernac señala que “la empresa de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro".

“Lo anterior es sin perjuicio del derecho del proveedor a ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago administrado u operado por cualquiera de los sujetos señalados”, agregan desde el organismo.

Adicionalmente, cuando los proveedores ofrecen descuentos asociados exclusivamente al medio de pago, deben: “Informar previamente al consumidor el costo total del crédito, en caso que este opte libremente por dicha alternativa crediticia en más de una cuota”, cierran.