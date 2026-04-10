;

Armada emite aviso de marejadas en gran parte de la costa de Chile: cuándo serán y qué zonas se verán afectadas

El fenómeno se extenderá por varios días, por lo que las autoridades llaman a extremar los cuidados.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Pablo Ovalle Isasmendi

La Armada de Chile, a través del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, emitió una alerta preventiva por un nuevo evento de marejadas que afectará el litoral nacional.

El fenómeno, originado por un sistema frontal en la zona sur, proyecta olas con dirección suroeste y rompientes en bahías abiertas.

Revisa también:

ADN

Según detalló el Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, se trata del noveno aviso de marejadas en lo que va del año, y se espera que su mayor intensidad coincida con las horas de pleamar (marea alta).

Horario y zonas afectadas

El oleaje se desplazará de sur a norte, afectando las distintas zonas en las siguientes fechas estimadas:

ZonaInicioTérmino estimado
Juan FernándezDomingo 12 (AM)Martes 14
Golfo de Penas hasta ConstituciónDomingo 12 (AM)Martes 14
Constitución hasta CoquimboDomingo 12 (PM)Martes 14
Coquimbo hasta AricaLunes 13 (AM)Miércoles 15

Horas de mayor riesgo (pleamar)

La autoridad marítima advirtió que el oleaje alcanzará su mayor desarrollo durante las mareas altas, en los siguientes rangos horarios:

  • Pleamar primaria: Entre las 19:00 y 21:00 horas.
  • Pleamar secundaria: Entre las 07:00 y 10:00 horas.

Desde la Armada llaman a: “Actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad