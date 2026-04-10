Armada emite aviso de marejadas en gran parte de la costa de Chile: cuándo serán y qué zonas se verán afectadas

La Armada de Chile, a través del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, emitió una alerta preventiva por un nuevo evento de marejadas que afectará el litoral nacional.

El fenómeno, originado por un sistema frontal en la zona sur, proyecta olas con dirección suroeste y rompientes en bahías abiertas.

Según detalló el Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, se trata del noveno aviso de marejadas en lo que va del año, y se espera que su mayor intensidad coincida con las horas de pleamar (marea alta).

Horario y zonas afectadas

El oleaje se desplazará de sur a norte, afectando las distintas zonas en las siguientes fechas estimadas:

Zona Inicio Término estimado Juan Fernández Domingo 12 (AM) Martes 14 Golfo de Penas hasta Constitución Domingo 12 (AM) Martes 14 Constitución hasta Coquimbo Domingo 12 (PM) Martes 14 Coquimbo hasta Arica Lunes 13 (AM) Miércoles 15

Horas de mayor riesgo (pleamar)

La autoridad marítima advirtió que el oleaje alcanzará su mayor desarrollo durante las mareas altas, en los siguientes rangos horarios:

Pleamar primaria: Entre las 19:00 y 21:00 horas .

Entre las . Pleamar secundaria: Entre las 07:00 y 10:00 horas.

Desde la Armada llaman a: “Actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".