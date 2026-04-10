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Cómo es el nuevo espacio gastronómico que llegó a Santiago: 30 mil metros cuadrados, restaurantes de alta cocina y espectáculos en vivo

QINTO es el nombre de la propuesta que busca consolidarse como el principal punto de encuentro gastronómico en la capital y el más grande de Latinoamérica.

Javier Méndez

Cómo es el nuevo espacio gastronómico que llegó a Santiago: 30 mil metros cuadrados, restaurantes de alta cocina y espectáculos en vivo

Esta semana se inauguró oficialmente un nuevo espacio dedicado a la comida y a la entretención en Santiago. De hecho, la propuesta se presenta como “el universo gastronómico más grande de Latinoamérica”.

Se trata de QINTO, un proyecto que llegó a Cenco Costanera, en la comuna de Providencia. Ahí coinciden alta cocina, coctelería de autor e incluso espectáculos en vivo.

En números, hay más de 80 propuestas gastronómicas (con 60 en el quinto nivel), repartidas en una superficie que alcanza los 30 mil metros cuadrados.

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Desde la empresa hablan de un “concepto inédito” que fusiona lo culinario, terrazas y la vida nocturna. “Con QINTO queremos elevar la experiencia de quienes visitan Cenco Costanera y consolidarnos como un referente gastronómico en Latinoamérica, integrando cultura y ciudad en un solo lugar“, explica Sebastián Bellochio, gerente general de Cenco Malls.

“Esta propuesta refleja nuestro objetivo de ofrecer experiencias memorables y relevantes para las personas, con un diferenciador que es disfrutar de la mejor gastronomía y vistas de Santiago en un solo lugar”, suma el cabecilla.

La programación suma ideas ya definidas, como los jueves de After Office; viernes Junto a las estrellas, con tragos y DJs; los sábados de Carnaval, con arte y espectáculos itinerantes; sumando los domingos familiares con actividades para niños.

La lista de locales y la cartelera se pueden encontrar pinchando aquí. Hay estacionamiento gratuito desde las 21:00 horas.

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