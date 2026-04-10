Cómo es el nuevo espacio gastronómico que llegó a Santiago: 30 mil metros cuadrados, restaurantes de alta cocina y espectáculos en vivo

Esta semana se inauguró oficialmente un nuevo espacio dedicado a la comida y a la entretención en Santiago. De hecho, la propuesta se presenta como “el universo gastronómico más grande de Latinoamérica”.

Se trata de QINTO, un proyecto que llegó a Cenco Costanera, en la comuna de Providencia. Ahí coinciden alta cocina, coctelería de autor e incluso espectáculos en vivo.

En números, hay más de 80 propuestas gastronómicas (con 60 en el quinto nivel), repartidas en una superficie que alcanza los 30 mil metros cuadrados.

Desde la empresa hablan de un “concepto inédito” que fusiona lo culinario, terrazas y la vida nocturna. “Con QINTO queremos elevar la experiencia de quienes visitan Cenco Costanera y consolidarnos como un referente gastronómico en Latinoamérica, integrando cultura y ciudad en un solo lugar“, explica Sebastián Bellochio, gerente general de Cenco Malls.

“Esta propuesta refleja nuestro objetivo de ofrecer experiencias memorables y relevantes para las personas, con un diferenciador que es disfrutar de la mejor gastronomía y vistas de Santiago en un solo lugar”, suma el cabecilla.

La programación suma ideas ya definidas, como los jueves de After Office; viernes Junto a las estrellas, con tragos y DJs; los sábados de Carnaval, con arte y espectáculos itinerantes; sumando los domingos familiares con actividades para niños.

La lista de locales y la cartelera se pueden encontrar pinchando aquí. Hay estacionamiento gratuito desde las 21:00 horas.

Ampliar

Ampliar