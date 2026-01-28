Gigante de la tecnología abrirá nueva tienda en el Costanera Center: tendrá productos con hasta $450 mil de descuento

La marca tecnológica Xiaomi continúa su expansión en Chile con la inauguración de una de sus tiendas más importante hasta la fecha.

Este sábado 31 de enero, a las 09:00 horas, abrirá sus puertas la nueva flagship Store en el Mall Cenco Costanera (ex Costanera Center), comuna de Providencia.

Desde la firma definen el espacio del Nivel PB como “premium” y “diseñado para ofrecer a los usuarios una experiencia cercana con las últimas innovaciones tecnológicas”.

Si bien históricamente la empresa se ha asociado a teléfonos inteligentes, también comercializa otros productos.

Parte del atractivo de la apertura de la sucursal en el mall capitalino serán las ofertas especiales que llegan a un 56% de descuento.

Hay rebajas de hasta $450.000, específicamente en un Scooter eléctrico cuyo valor referencia es de los $799.990.

Si nos centramos exclusivamente en smartphones, el Xiaomi 14T Pro pasó de $799.990 a $549.990.

Por lo demás, el espacio también contará con un centro de servicio técnico para diagnosticar y reparar dispositivos.