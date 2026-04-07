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Tras 55 años de historia: anuncian cierre definitivo y liquidación total de local comercial en Chile

La liquidación incluye artículos deportivos, de pesca, caza y camping. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Tras 55 años de historia: anuncian cierre definitivo y liquidación total de local comercial en Chile

Una reconocida tienda bajará definitivamente su cortina tras más de medio siglo de historia en el comercio.

Todo se trata de Casa Lhugori, tradicional local ubicado en calle San Martín 522, Rancagua, que anunció una liquidación total de su stock.

La medida marcará el cierre del espacio físico que durante décadas formó parte del comercio local y acompañó a generaciones de rancagüinos.

Como parte de esta etapa final, durante abril se realizará un remate con descuentos de hasta 40%, en lo que la empresa presentó como la última oportunidad.

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Vengan a ver las últimas ofertas que tenemos en pesca, caza y deportes. Tenemos grandes descuentos”, invitó María Riquelme, representante legal de Lhugori, en redes sociales.

Hay productos para distintas disciplinas, fútbol, voleibol, básquetbol, tenis y natación. También entran en oferta equipos de entrenamiento, entre ellos pesas, máquinas, kettlebells, peras y sacos de boxeo.

Naturalmente, los clientes de toda una vida reaccionaron ante la noticia. “Que pena, es un local emblemático de Rancagua y siempre que voy encuentro algo bueno, sobre todo para regalar”, dijo un usuario de Instagram.

Ante este último mensaje, la tienda respondió con un texto que abre una puerta de esperanza. “No te pongas triste. Muy pronto tendremos novedades y una gran sorpresa, muy atenta a nuestras redes sociales”, lanzaron.

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