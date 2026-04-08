De 391 farmacias a comunas en el olvido: La radiografía que revela dónde es más difícil comprar remedios en la RM hoy / Maribel Fornerod

La distribución de farmacias en la Región Metropolitana está lejos de ser pareja. Así lo evidenció un nuevo catastro de Colliers, que cifró en 2.467 el total de locales existentes en la capital a marzo de 2026, pero con una concentración marcada en unas pocas comunas y amplias diferencias de acceso entre sectores urbanos y zonas más apartadas.

El estudio posicionó a Santiago Centro como la comuna con más farmacias de toda la RM, con 391 locales, equivalentes al 15,8% del mercado. Más atrás aparecen Las Condes con 172, Maipú con 152, Ñuñoa con 118, además de Providencia y La Florida, ambas con más de un centenar de recintos. En la vereda opuesta, Alhué y San Pedro figuran con apenas tres farmacias cada una .

La RM concentra farmacias, pero no las reparte de forma equitativa

Desde la consultora explicaron que la oferta se instala, principalmente, en comunas con mayor flujo peatonal, conectividad y presencia de ejes comerciales. José Agustín Segura, subgerente del Área de Inteligencia de Negocios de Colliers, afirmó que “en la RM hay una fuerte distribución de las farmacias, pero en pocas comunas, por lo que la oferta no está repartida de forma equitativa”.

Sobre el liderazgo de Santiago, el ejecutivo señaló que “esto se debe a una densidad económica”, marcada por el turismo, la conexión de transporte, la alta presencia de trabajadores y el movimiento comercial diario. Además, destacó que comunas como Santiago, Maipú y Ñuñoa no solo concentran muchos locales, sino también una mayor diversidad de operadores.

Otro dato relevante del informe apunta al dominio de las grandes cadenas. Cruz Verde lidera la participación de mercado, mientras Dr. Simi se instaló en el segundo lugar con un 10% del total, superando a Salcobrand y Ahumada. A la vez, el estudio subrayó el crecimiento de farmacias independientes y de barrio, que compiten desde la cercanía más que por escala.

En esa línea, Segura explicó que “el 50% del mercado es de cadenas conocidas y el restante de farmacias más locales o de barrios que tienen menos de 5 sucursales en la RM”.