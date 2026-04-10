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VIDEOS. La Roja Femenina complica su futuro mundialista tras caer con Argentina

En Valparaíso, las dirigidas de Luis Mena mostraron una pálida imagen y cayeron por la quinta fecha de la Liga de las Naciones.

Carlos Madariaga

La Roja Femenina complica su futuro mundialista tras caer con Argentina

La Roja Femenina complica su futuro mundialista tras caer con Argentina / Pablo Ovalle Isasmendi

La selección chilena femenina sufrió este viernes un duro traspié en torno a sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2027 tras perder en casa ante Argentina por la quinta fecha de la Liga de Naciones.

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El elenco nacional contó con el respaldo de cerca de 3.000 personas en Valparaíso, pero no entusiasmó demasiado con su juego, fundamentalmente a nivel ofensivo.

Durante el primer tiempo, La Roja Femenina prácticamente no se generó ocasiones y, por el contrario, las trasandinas se aproximaron algo más a la portería de Christiane Endler, al margen de un tiro al palo de Kishi Núñez al minuto 14.

Sin embargo, a los 39 minutos, una mano de Nayadet López fue revisada en el VAR, cuestión que derivó en el penal que cambió por gol Florencia Bonsegundo antes del término del primer lapso.

En el segundo tiempo, Chile intentó reaccionar, pero aunque Argentina cedió el control de la pelota a medida que transcurrió el tiempo, las nacionales prácticamente no exigieron las intervenciones de la portera Solana Pereyra.

Con este resultado, La Roja Femenina se queda cuarta, con chances de clasificar aún, pero con un calendario complicado, pues le toca jugar de visitante el martes 14 ante Colombia y el sábado 18 ante Uruguay.

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