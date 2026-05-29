Inesperado problema para la UC en Copa Libertadores: concierto podría quitarles la localía en el Claro Arena

La Universidad Católica avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores y este viernes conoció que deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata en dicha ronda.

Si bien la llave ante el elenco “pincharrata” recién se disputará en agosto y será en ese mes cuando ambos equipos definan su futuro en la “Gloria Eterna”, existe un problema que podría presentársele a los cruzados.

En caso de avanzar a los cuartos de final del torneo continental, la UC no podrá ejercer su localía en el Claro Arena, debido a que en la fecha en la que están programados los partidos de vuelta de la ronda de los ocho mejores, el recinto estará reservado para un concierto de Jamiroquai.

La Conmebol determinó que los cuartos de final de la Copa Libertadores se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre para los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán entre el 15 y el 17 del mismo mes.

El recital de la banda británica de funk en el Claro Arena está programado justamente para el martes 15 de septiembre, por lo que la Universidad Católica, que gracias a su gran fase de grupos tendría asegurado definir como local, no podría disputar ese eventual compromiso en su estadio.