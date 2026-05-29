La diputada republicana Javiera Rodríguez denunció haber recibido amenazas de muerte antes de participar en una charla sobre liderazgo estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, situación que la llevó a presentar una denuncia ante la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones.

A través de un video difundido en redes sociales, la parlamentaria afirmó que uno de los mensajes recibidos hacía referencia a Charlie Kirk, dirigente estadounidense asesinado mientras realizaba una conferencia pública.

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“Recibí una amenaza de muerte haciendo alusión a Charlie Kirk”, señaló Rodríguez, agregando que continuará participando en actividades universitarias pese a las intimidaciones.

“Yo voy a seguir dando charlas, voy a asistir a esta actividad y a todas las que me inviten, porque creo que la defensa de la libertad no tiene descanso”, sostuvo.

Horas más tarde, la tarde de este viernes, la diputada publicó un nuevo registro durante su visita a la universidad en donde fue objeto de manifestaciones de rechazo a su persona. Según relató, enfrentó “escupos, gritos, chorros de agua, empujones y golpes”, acusando que algunos sectores utilizan “la violencia como acción política”.

“No les tengo miedo. Iré a cada rincón a defender la libertad”, expresó en el video, donde defendió el diálogo y el debate democrático como herramientas para enfrentar las diferencias políticas.

Desde el Partido Republicano condenaron los hechos y calificaron lo ocurrido como un acto de violencia política. En una declaración pública, la colectividad señaló que “las diferencias se expresan con argumentos, respeto y diálogo, nunca mediante agresiones, amenazas ni actos de intimidación”.

Asimismo, el partido emplazó a las autoridades universitarias a adoptar medidas para evitar nuevos episodios de este tipo y garantizar que las universidades sigan siendo espacios de libertad de expresión y debate democrático.