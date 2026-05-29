El fenómeno ya llegó a Chile: así está cambiando la forma en que consumimos ropa

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la vida útil de la ropa ha disminuido significativamente en los últimos 15 años. De hecho, actualmente las prendas se usan un 36% menos de veces antes de terminar convertidas en residuos.

Un problema que también afecta a Chile

La situación ha quedado en evidencia en el norte del país. De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), solo en 2021 ingresaron a Chile más de 126 mil toneladas de ropa usada o sin vender.

Sin embargo, una parte importante de estas prendas no encuentra salida en el mercado de segunda mano y termina siendo desechada, contribuyendo a la acumulación de residuos en sectores como el Desierto de Atacama.

Frente a este escenario, la industria está impulsando nuevas tecnologías para extender la duración de la ropa y reducir su impacto ambiental.

Entre las soluciones destacan sistemas que permiten lavar las prendas con agua fría para disminuir el desgaste de las fibras, así como innovaciones de reciclaje “textil a textil”, capaces de transformar ropa en desuso en nueva materia prima.

Según Maricruz Lezcano, consultora de Marketing Care Chemicals de BASF para el Cono Sur, la acumulación de ropa en el norte de Chile demuestra la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles y dejar atrás la cultura de la moda desechable.

De esta manera, expertos apuntan a que prolongar la vida útil de la ropa y mejorar su reciclaje serán claves para enfrentar una crisis que sigue creciendo tanto en Chile como en el resto del mundo.