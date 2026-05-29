“Es una deuda que tengo conmigo”: Millaray Viera anuncia su regreso al espectáculo con inesperado lanzamiento

A fines de agosto de 2025, Millaray Viera reveló a través de sus redes sociales que sufrió graves complicaciones de salud debido a una compleja enfermedad.

Hoy, a casi un año de su retiro de la televisión, la animadora ha participado en diversos eventos, retomando poco a poco una vida normal.

En conversación con el programa Plan Perfecto de Chilevisión, “Milla” fue consultada sobre sus ganas de volver a la televisión en el corto plazo.

“Las ganas de volver a la TV siempre están y conversaciones han habido. No existe la ansiedad, lo cual es bueno, porque después de que salí de Chilevisión descubrí el mundo fuera de la televisión”, comentó.

“Ya no existe esa ansiedad de que, si me quedo afuera de la máquina, pasa algo. Pero aún está el bichito, porque a mí me gusta comunicar y conducir”, agregó.

“Ya llevo una vida normal”

Durante la conversación, la también actriz entregó detalles sobre el proceso de recuperación que ha enfrentado producto del hipotiroidismo que la afecta.

“No te podría decir que estoy sana porque es una carrera de largo aliento, pero voy bien en mi tratamiento. He avanzado muchísimo, más rápido de lo que tenía pensado”, indicó.

“No es un camino lineal, hay días buenos y malos, pero al menos sé cuál es el camino que hay que seguir. Ya llevo una vida normal”, añadió.

“Es algo que me mueve el alma y me hace vibrar”

Por último, Millaray reveló a Plan Perfecto que se encuentra preparando el lanzamiento de su carrera musical con el estreno de un sencillo.

“Voy a lanzar un single con mi proyecto junto a Gonzalo Yáñez. Esta es una veta que me ha acompañado toda la vida”, señaló.

“Yo estudié música, pero nunca me dediqué a ella como ocupación principal, y sí era una deuda que tenía conmigo misma. Es algo que me mueve el alma y me hace vibrar”, cerró.