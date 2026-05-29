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Promesa en pausa: Gobierno no priorizará la construcción de cárcel de máxima seguridad y apuesta por plan heredado de Boric

El Ejecutivo apostará por ampliar recintos existentes y sumar 12 mil nuevas plazas antes de 2030, alejándose de una de las propuestas del “Plan Implacable”.

Nelson Quiroz

Complejo Penitenciario de Acha

Complejo Penitenciario de Acha

A días de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el Gobierno redefinió su estrategia de infraestructura penitenciaria y decidió no priorizar, por ahora, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, una de las principales promesas de campaña del actual Mandatario.

Según reveló Diario Financiero (DF), la administración optó por dar continuidad al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria elaborado durante el gobierno de Gabriel Boric, concentrándose en ampliar la capacidad del sistema mediante nuevos recintos, ampliaciones y proyectos concesionados.

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Imagen de archivo. / Fernando Lavoz/AgenciaUno

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el objetivo inmediato es responder a la sobrepoblación penal y sumar cerca de 12 mil nuevas plazas de aquí a 2030, cifra muy inferior a las ambiciosas metas planteadas durante la campaña presidencial, indicó el citado medio.

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La decisión marca un contraste con las propuestas impulsadas por Kast en 2025. En el denominado “Plan Implacable”, el entonces candidato prometía cárceles de máxima seguridad para líderes del narcotráfico y delincuentes de alta peligrosidad, además de elevar significativamente la capacidad penitenciaria del país.

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Captura - Partido Republicano

Sin embargo, desde Justicia explicaron al sitio recurrido que actualmente existen alternativas más eficientes, como la construcción de módulos de alta seguridad dentro de los recintos ya existentes. Aunque no descartan futuras cárceles de máxima seguridad, señalaron que hoy la prioridad es aumentar rápidamente la capacidad del sistema.

El rediseño también implicó cambios internos. La conducción del plan volvió a quedar bajo el Ministerio de Justicia, luego de que el Ministerio de Obras Públicas perdiera protagonismo en el proyecto. Según el medio especializado, una propuesta basada en cárceles industrializadas y de rápida construcción fue considerada excesivamente ambiciosa y difícil de implementar.

La primera etapa contempla licitaciones durante este año para generar cerca de 7 mil nuevas plazas, con inversiones estimadas en US$ 1.300 millones. Entre los proyectos figuran nuevas obras en Calama, ampliaciones de Santiago 1 y la relicitación de complejos penitenciarios en distintas regiones.

Además, el Ejecutivo mantendrá iniciativas heredadas de la administración anterior, consolidando una estrategia basada en la continuidad de proyectos ya diseñados más que en la construcción de grandes cárceles de máxima seguridad.

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