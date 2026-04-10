Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de abril, y quién transmite?

Hoy, viernes 10 de abril, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Uno de estos encuentros dará inicio a la novena fecha de la Liga de Primera y otro a la séptima jornada de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 10 de abril comenzará a las 20:00 horas en el estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins se medirá ante Huachipato. Manuel Vergara será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá su único partido de la jornada a contar de las 20:00 horas en el estadio Santa Laura, lugar en que Unión Española jugará ante Cobreloa, con arbitraje de Fabián Reyes y transmisión de TNT Sports.