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“Me gritó en camarines por un sushi”: famoso chileno suma nueva acusación y hasta Pamela Díaz reacciona con este comentario

“Yo trabajé con él y es una persona que no mide sus actos”, denunciaron esta semana.

Javier Méndez

“Me gritó en camarines por un sushi”: famoso chileno suma nueva acusación y hasta Pamela Díaz reacciona con este comentario

Sergio Rojas está en la mira. Recientemente, el periodista que lidera Que te lo digo en Zona Latina fue acusado de malos tratos por Francisco Ruiz de Gamboa, exmiembro del mismo equipo.

A lo anterior se sumó la salida del director del programa, Vicente Parra, a quien le pararon los carros en vivo por un error en la emisión, que a juicio de Rojas fue una “falta de respeto”.

A todo lo anterior se sumó un nuevo testimonio expuesto por @noticiasespectaculo. Según la cuenta especializada en farándula, Rojas tiene historial conflictivo.

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En un pantallazo se mostró un mensaje de un hombre que, supuestamente, compartió laboralmente con el animador en el pasado.

Yo trabajé con él y es una persona que no mide sus actos. Tiende a sobrepasar los límites, no me sorprende que se le acuse de maltrato; a mí me gritó en camarines una vez por un sushi”, planteó.

Luego continuó con el relato y aseguró que se toparon cuando ejercía como productor de Me Late y Me Late Prime. “De hecho, Antonella Ríos se metió a defenderme, porque yo quedé plop”, detalló.

Si bien la publicación se llenó de comentarios, la reacción que más llamó la atención fue la de Pamela Díaz. “La Fiera” lanzó un “Uffffffff” que se prestó para diversas interpretaciones.

“Que esté comentando la Pamela esta publicación me parece sospechoso”, opinó un usuario en el mismo post.

Otros seguidores acusaron que la situación olía a tongo e incluso que los administradores de la cuenta estaban borrando algunos comentarios.

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