Estuvo al borde del llanto y abandonó el estudio: Antonella Ríos vivió tenso momento con Sergio Rojas en programa en vivo

La actriz tachó de “mala leche” al conductor por revelar una situación privada.

Javier Méndez

Sergio Rojas y Antonella Ríos protagonizaron un incómodo momento en el capítulo más reciente de Que te lo digo, el espacio farandulero de las tardes en el canal Zona Latina.

De hecho, la otrora actriz de Brujas estuvo al borde de las lágrimas y en cierto punto incluso abandonó el estudio, donde también estaba presente el periodista de espectáculos Luis Sandoval.

“A mí casi me ponen los cuernos, porque Sergio me dijo algo que no me gustó nada”, partió la panelista durante la transmisión.

Rojas, quien esta semana viajó fuera de Santiago para ayudar a los damnificados por los incendios forestales, le comentó a Ríos que su actual pareja le habría pedido el número telefónico a otra mujer.

“Ella (la voluntaria) se sintió extrañada. ‘Raro’, dijo. Porque si el pololo de Antonella le pide el teléfono a otra ¡SOSPECHE!”, sostuvo el histriónico conductor.

¿Y no puede ser para ayudar, tiene que ser para cagarme?, ¿esa es la métrica?“, respondió. ”Ojalá que la ayuda no sea meterse en la cama, por favor", soltó Rojas.

“La métrica es que el hue... me va a cagar a diez minutos de descargar las cosas cuando va al sur”, cuestionó la presentadora de TV a su compañero.

Ríos tachó de “mala leche” a Rojas por revelar la situación. “Yo conozco quién es él (...) si me caga será el tiempo el que lo dirá, pero no me quiero amargar antes de tiempo”, explicó. “Yo huelo no tanta fidelidad”, mantuvo Rojas, quien aseguró que tenía buen olfato para ese tipo de situaciones.

Posteriormente, y tras un corte comercial, Antonella abandonó el estudio. “Me gustaría que cambiáramos el tema y no siguiéramos hablando de eso”, pidió cuando volvió al set, más calmada.

