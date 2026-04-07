Conocido periodista chileno renunció a programa de televisión: fue encarado en vivo y lo llamaron Judas

No se guardó nada. Esta semana, el conductor de televisión Sergio Rojas se tomó unos minutos en el programa Que te lo digo, en Zona Latina, para encarar a un experiodista del espacio de farándula.

Todo apuntó a Francisco Ruiz de Gamboa, profesional de las comunicaciones que hace pocos días dijo adiós al proyecto de las tardes y, de paso, se quejó por no recibir una despedida en condiciones y supuestos malos tratos.

“He visto cómo un periodista que formaba parte de este programa ha aparecido en distintos medios de comunicación y ha señalado que yo no he tenido buenos tratos para él”, partió Rojas en la edición del lunes.

“La verdad es que una vez lo reprendí a él y a Tomás Steading, Terrín, porque subieron un reel donde dejaban en muy mal pie a Antonella Ríos. Un joven decía: “Quiero puro tener intimidad con esta vieja rica” y yo lo encontré muy fuerte y muy violento porque Antonella es hija, hermana y madre. Se lo hice saber a ellos en un tono poco amable“, recordó. Luego, dijo que lo apoyó en varias ocasiones.

“Me da mucha tristeza que alguien que fue parte del equipo, como Francisco Ruiz de Gamboa, se haya quedado con esa sensación. Solo un consejo de una ‘zorra vieja’, como me defino yo mismo: a veces es mejor el camino largo, que es más tedioso y cuesta más, que el corto, que tiene que ver con lograr minutaje de fama, de pantalla o de publicaciones. Eso se lo lleva el viento muy rápido”, expresó.

La invitación a su excompañero de trabajo fue a reflexionar para replantearse su camino en el rubro. Así, también aprovechó para aclarar que, según su punto de vista, sí le dieron un adiós de buena forma, incluso dejando que presentara él mismo su última nota.

“Incluso dije: ‘Oye, voy a organizar algo para que nos juntemos, hagamos un carrete’, que no se logró... Yo creo que lo voy a organizar, pero dudo que él esté invitado, porque en la mesa se sientan los apóstoles, no los Judas ni los Pedros. Yo esta semana conocí quién era mi Judas, quién era mi Pedro y quiénes eran los apóstoles de Que te lo digo”, cerró.