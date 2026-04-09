Funan a querido rostro de la televisión chilena por supuestos malos tratos: excompañero rompe el silencio

Uno de los programas de farándula más conocidos de la televisión chilena atraviesa un complejo momento. Que te lo Digo, de Zona Latina, ha sufrido pérdidas en su equipo y no exentas de polémica.

Uno de los involucrados fue el periodista Francisco Ruiz de Gamboa, quien dijo adiós en marzo. Luego, Vicente Parra, el director, renunció a sus labores en el espacio tras ser encarado en vivo por Sergio Rojas, el conductor.

Esta semana, el líder del espacio se tomó unos minutos para hablar sobre Ruiz de Gamboa, quien aseguró haber recibido malos tratos por parte del conductor.

“Me da mucha tristeza que alguien que fue parte del equipo, se haya quedado con esa sensación“, lanzó Rojas antes de llamarlo “Judas” y, por defecto, asumir el rol del “Mesías” de la pantalla chica.

Ruiz de Gamboa, quien ahora trabaja como independiente, no se quedó callado y en diálogo con La Cuarta mantuvo su postura.

“Sin hacer el show que hace Sergio... o sea, imagínate: salió vestido como Jesús. Tú también te preguntas: ‘Chucha, qué mal que tome de esa forma los malos tratos’. Cosas que pasaron, que existieron, de las que fui testigo, que las viví y que están los rostros de testigos", expresó el comunicador.

“También la pregunta es esta constante rotación de personal del equipo. Yo sé que en la televisión pasa en general, pero en el Que te lo Digo ha pasado mucho últimamente”, sostuvo más adelante.

Según la misma voz, cuando Rojas salió de Me Late habló pestes del programa antes de formar el nuevo proyecto en Zona Latina. “Yo no voy a ser Robin Hood contando las cosas; en su momento van a salir. Del equipo original ya van quedando, creo que uno de los que trabaja detrás de cámara”, siguió.

El joven aclaró que no se siente como un “Judas” y que solo habla desde su experiencia. “También he dicho en todos lados, estoy agradecido de la experiencia de “Que te lo Digo” y de Sergio, porque al final es una escuela", se sinceró.

“Él mismo contaba que había directores que lo trataban mal, que lo denostaban, y hoy hace uso de esas mismas prácticas. Es lamentable”, añadió el reportero. A su juicio, es difícil que Rojas cambie a su edad.