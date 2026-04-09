;

VIDEO. Los Tenores, entre el diálogo con Zamorano y el dispar debut de los clubes chilenos en copas internacionales

En el programa de este jueves, nuestros panelistas también conversaron con el lateral de O’Higgins, Felipe Faúndez.

Bastián Lizama

ADN Radio

ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este jueves 9 de abril, nuestros panelistas repasaron la conversación exclusiva de Iván Zamorano con ADN Deportes, donde el histórico delantero nacional abordó diversos temas relacionados con Colo Colo, La Roja y el presente de los futbolistas chilenos en el extranjero.

Cristian Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Manolo Fernández también dialogaron con el lateral de O’Higgins, Felipe Faúndez, tras el triunfal debut del elenco de Rancagua en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Revisa también:

ADN

Además, comentaron la nominación de la FIFA al árbitro chileno Cristián Garay para dirigir el Mundial 2026, el ilusionante momento del Real Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League y las últimas novedades de Colo Colo a menos de un mes para las nuevas elecciones al interior de Blanco y Negro.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 9 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad