En la edición de Los Tenores de este jueves 9 de abril, nuestros panelistas repasaron la conversación exclusiva de Iván Zamorano con ADN Deportes, donde el histórico delantero nacional abordó diversos temas relacionados con Colo Colo, La Roja y el presente de los futbolistas chilenos en el extranjero.

Cristian Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Manolo Fernández también dialogaron con el lateral de O’Higgins, Felipe Faúndez, tras el triunfal debut del elenco de Rancagua en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Además, comentaron la nominación de la FIFA al árbitro chileno Cristián Garay para dirigir el Mundial 2026, el ilusionante momento del Real Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League y las últimas novedades de Colo Colo a menos de un mes para las nuevas elecciones al interior de Blanco y Negro.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 9 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.