Gran noticia para el arbitraje chileno: jueces nacionales son convocados para el Mundial 2026

Este jueves se dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán los partidos del Mundial 2026, en la cual aparece el juez chileno Cristian Garay.

Según pudo conocer ADN Deportes, Garay viajará a Norteamérica junto a los asistentes Miguel Rocha y José Retamal, también de nuestro país.

Además, el réferi nacional Juan Lara fue incluido en la nómina de los jueces que estarán en el VAR para la Copa del Mundo 2026.

De esta manera, el arbitraje chileno tendrá cuatro representantes en la cita planetaria que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio de este año.

Vale recordar que Enrique Osses fue el último chileno que se desempeñó como árbitro principal en un Mundial adulto. En Brasil 2014, Osses dirigió dos partidos: Costa de Marfil vs. Japón e Italia vs. Costa Rica.

Tuvieron que pasar 12 años para que otro chileno fuera convocado como juez principal para una Copa del Mundo, siendo Cristian Garay el elegido en esta oportunidad.