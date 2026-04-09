“Ir a La Roja fue un sueño y partido a partido quiero ganarme un puesto; mi mayor meta es salir al extranjero”

Felipe Faúndez, lateral de O’Higgins, conversó con Los Tenores de ADN tras el triunfal debut del elenco de Rancagua en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y abordó su gran presente futbolístico, luego de ser nominado a la selección chilena en la última fecha FIFA.

Sobre el triunfo por 1-0 sobre Millonarios en el arranque del torneo continental, el zaguero de 20 años señaló que “fue una muy bonita victoria, es muy importante empezar ganando en este tipo de Copa, así que estamos muy contentos de haber empezado con el pie derecho en casa”.

El equipo de Lucas Bovaglio tendrá un cargado calendario durante abril entre la competencia local e internacional. Al respecto, Faúndez se refirió a la recarga de partidos y aseguró que “eso lo vamos viendo partido a partido, ahora nos estamos centrando en el partido que nos toca mañana (contra Huachipato)”.

“El equipo está preparado físicamente para jugar cada dos o tres días. Además, nosotros queríamos esto, jugar cada dos o tres días, así que es muy importante la recuperación para llegar bien a este tipo de partidos”, añadió.

El llamado de La Roja

Por otro lado, Felipe Faúndez valoró su primera citación a la selección chilena adulta para la gira de amistosos por Oceanía y recordó su participación en el Mundial Sub 20 disputado en Chile. “Me lo tomo con mucha tranquilidad, estar en la selección te da mucha experiencia y jugar el Mundial acá en Chile fue algo que va a quedar siempre en mi vitrina”, afirmó.

“Estoy muy contento. Ir con la selección adulta también es un sueño para mí y no queda nada más que seguir trabajando. Personalmente me centro todos los días en seguir mejorando cada detalle que falta por pulir", complementó.

El joven lateral derecho también destacó el debut de nuevos jóvenes en La Roja y remarcó la importancia de la preparación física bajo las órdenes de Nicolás Córdova: “Están llamando a muchos jóvenes hoy en día en la selección adulta, así que partido a partido me quiero ir ganando ese puesto en la selección”.

“Es muy importante el aspecto físico, sobre todo en la selección que te pide mucho más físico que acá en Chile. Acá en O’Higgins nos preparan muy bien y personalmente me trato de cuidar mucho en mi casa. También va mucho el tema de la familia. Yo vivo con mi mamá y mi hermano, así que ellos se portan de la mejor manera para que yo pueda mejorar todos los días, no tan solo físicamente, sino que mentalmente", agregó.

Finalmente, el formado en O’Higgins no escondió su deseo de dar el salto al extranjero. “No sé si tengo un país en vista. Quiero hacer las cosas bien aquí en O’Higgins, seguir jugando copas y, si se da la oportunidad, saltar a algún equipo de afuera, que ese es mi mayor meta”, concluyó.