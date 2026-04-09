“Deben decirle a Córdova...”: Iván Zamorano golpea la mesa por el presente de la selección chilena

El exfutbolista nacional Iván Zamorano conversó con ADN Deportes este jueves, en el marco del lanzamiento de la Copa Enel 2026.

“Bam Bam” se dio el tiempo para abordar diversos temas relacionados con Colo Colo, La Roja y los futbolistas chilenos en el extranjero.

- Iván, ¿cómo has visto a Colo Colo? Es el actual puntero del Campeonato Nacional...

- Veo todos los partidos de Colo Colo. Si bien es cierto que el equipo no está jugando como para dar un espectáculo, sí ha tenido buenos momentos y eso le permite estar puntero. Tengo la fe y la esperanza de que este año Colo Colo va a pelear el título hasta el final.

- ¿Qué te parece la faceta de Arturo Vidal como defensa central?

- En la historia del fútbol se ha establecido que muchos mediocampistas terminan jugando de central, y Arturo lo está demostrando. Con la calidad que tiene, él puede jugar en cualquier parte de la cancha. Ojalá que el físico le siga alcanzando.

- ¿Te pone contento el presente de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo? Siempre has hablado bien de él...

- Fernando está generando un ambiente muy bueno dentro del plantel. Ayer estuve con Vidal y me decía que la relación con Ortiz es extraordinaria. Me siento muy orgulloso de ver que a Ortiz y a los jugadores de Colo Colo les está yendo bien.

- ¿Te pone feliz también la aparición de jugadores jóvenes en Colo Colo?

- Hace muchísimo tiempo no se veían tantos juveniles en la plantilla. Creo que Ortiz ha sabido meter el equilibrio necesario para darles oportunidades a los chicos. Es bueno que en los equipos importantes de Chile le den oportunidad a los jóvenes pensando en el futuro de la selección chilena.

- ¿Cómo ves el presente de La Roja con Nicolás Córdova en la banca?

- Creo que hay que tomar decisiones. Deben decirle a Córdova si se va a quedar como técnico o si van a traer a Pellegrini, pero deben tomar decisiones ya. No podemos pensar que que hay que esperar para comenzar a trabajar, a planificar y hacer una estructura importante dentro de la selección.

- ¿Qué entrenador te gustaría ver en la banca de Chile?

- A mí me gustaría Guardiola, pero no se puede. Ahora, ¿cuántos años llevamos hablando de Pellegrini? Yo escucho a Manuel en el Betis diciendo que está contento en el club, que quiere seguir, pero después vengo a Chile y me dicen que Manuel sería el próximo entrenador... Lo más importante es que se tome una decisión ya.

- Sobre los chilenos en Europa, ¿cómo ves el momento que vive Lucas Cepeda en Elche? Viene de perder la titularidad...

- Lucas está teniendo poca continuidad, pero era lo que se esperaba, porque llegó a un equipo donde el entrenador ya tenía establecida la plantilla. Pero en la interna me han dicho que la mentalidad de Lucas es muy buena y creo que terminará siendo titular.

- ¿Y qué opinas del presente de Sánchez, Suazo y el Sevilla? El equipo está al borde de la zona de descenso...

- Sevilla es otro equipo que me hace sufrir. El club está en una posición muy difícil, pero Alexis Sánchez es un ganador y creo que puede aportar muchísimo, lo mismo Gabriel Suazo, un jugador importantísimo.