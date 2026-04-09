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Un histórico club del fútbol chileno vuelve al profesionalismo: resolución oficial de la ANFP

El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó sin objeciones la incorporación de Lota Schwager al campeonato de la Segunda División Profesional.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Luego de varios días de incertidumbre, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó por unanimidad la incorporación de Lota Schwager a la Segunda División Profesional.

A comienzos de marzo, el elenco minero había asegurado su cupo para competir en la tercera categoría del fútbol chileno, tras vencer a Comunal Cabrero por penales en una final única disputada en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

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Sin embargo, hasta ahora no existía confirmación oficial de parte del Consejo de Presidentes para ratificar el regreso de la “Lamparita” a Segunda. Es más, el partido que iba a marcar su debut ante Deportes Linares, fijado para el pasado 5 de abril, fue suspendido.

Finalmente, Lota Schwager recibió la luz verde de la ANFP y podrá volver a jugar en el fútbol profesional chileno tras nueve años de espera, noticia que fue celebrada por la propia institución en sus redes sociales.

“Después de 9 años, Lota Schwager regresa a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. El Consejo de Presidentes de la ANFP dio la bienvenida al cuadro minero después de casi una década en el fútbol amateur", indicó el club.

De acuerdo a la programación de la Segunda División Profesional, el debut del equipo de la Región del Biobío está previsto para la cuarta fecha del campeonato, el domingo 19 de abril, cuando visite a Santiago Morning.

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