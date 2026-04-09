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Defensa de Camila Flores cuestiona denuncia y evalúa acciones por eventual falsedad: “No conocemos aún los detalles de la denuncia”

Luis Masferrer, abogado de la senadora, afirma que aún no acceden a antecedentes del caso, pero la parlamentaria está dispuesta a cooperar en la investigación fiscal.

Martín Neut

Camila Flores

Camila Flores / Constanza Ovalle

La defensa de la senadora Camila Flores cuestionó la denuncia que dio origen a una investigación por presunto fraude al Fisco, calificándola como “sin fundamentos” y sin descartar acciones legales por eventual falsedad.

Su abogado, Luis Masferrer, sostuvo que aún no han podido acceder a los antecedentes del caso, debido al secreto de 40 días decretado en la investigación.

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“Respecto de la investigación penal en curso, no conocemos aún los detalles de la denuncia ni su origen”, afirmó, apuntando a la falta de información sobre la acusación.

“Está disponible para colaborar”

La causa es llevada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de su Unidad Anticorrupción, con apoyo del OS9 de Carabineros, tras una denuncia anónima presentada en octubre de 2025 por eventuales delitos funcionarios.

Pese a ello, Masferrer recalcó la disposición de la senadora a colaborar cuando se levante la reserva. “No existe ningún inconveniente en que se investigue todo lo que sea necesario”, dijo, agregando que está “disponible para colaborar total y plenamente”, según consigna Bio Bio.

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