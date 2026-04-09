Defensa de Camila Flores cuestiona denuncia y evalúa acciones por eventual falsedad: “No conocemos aún los detalles de la denuncia”

La defensa de la senadora Camila Flores cuestionó la denuncia que dio origen a una investigación por presunto fraude al Fisco, calificándola como “sin fundamentos” y sin descartar acciones legales por eventual falsedad.

Su abogado, Luis Masferrer, sostuvo que aún no han podido acceder a los antecedentes del caso, debido al secreto de 40 días decretado en la investigación.

“Respecto de la investigación penal en curso, no conocemos aún los detalles de la denuncia ni su origen”, afirmó, apuntando a la falta de información sobre la acusación.

“Está disponible para colaborar”

La causa es llevada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de su Unidad Anticorrupción, con apoyo del OS9 de Carabineros, tras una denuncia anónima presentada en octubre de 2025 por eventuales delitos funcionarios.

Pese a ello, Masferrer recalcó la disposición de la senadora a colaborar cuando se levante la reserva. “No existe ningún inconveniente en que se investigue todo lo que sea necesario”, dijo, agregando que está “disponible para colaborar total y plenamente”, según consigna Bio Bio.