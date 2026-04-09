Detienen a alumno en Quilpué por amenaza de tiroteo durante actividad escolar
La Fiscalía activó indagatoria por múltiples episodios en recintos educacionales, con suspensión de jornadas y diligencias policiales en curso.
Detienen a alumno en Quilpué por amenaza de tiroteo
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Una serie de amenazas en colegios de la región de Valparaíso —más de veinte desde el lunes— motivó a la fiscalía a abrir una investigación, en medio de reiteradas suspensiones de clases en distintos establecimientos.
En ese contexto, Carabineros detuvo a un estudiante menor de edad del colegio Los Reyes de El Belloto, en Quilpué, tras emitir una advertencia durante una actividad escolar.
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El capitán Diego Mancilla explicó que el hecho ocurrió mientras participaban del día del deporte, cuando el alumno “agarra un micrófono y a viva voz manifiesta la palabra tiroteo en dos oportunidades”.
“Detención del menor”
Según detalló, tras lo sucedido “el personal del colegio traslada al menor a inspectoría y procede a llamar a su apoderado, con quien se retira del establecimiento”.
No obstante, por instrucción del Ministerio Público, se concretó su detención en el domicilio, ya que “se dispone la detención del menor en circunstancias de flagrancia”.
El estudiante será formalizado este viernes, mientras continúan las diligencias para esclarecer el origen de las demás amenazas en la zona.
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