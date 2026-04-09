;

VIDEO. “Mi hermano está involucrado”: tío de joven asesinada en Temuco aporta dato clave sobre principal sospechoso

“Mi hermano está involucrado”: testimonio clave del tío de joven asesinada en Temuco a principal sospechoso por crimen en Temuco

Nelson Quiroz

captura 24 Horas

captura 24 Horas

Nuevos antecedentes remezcen la investigación por el asesinato de Francisca Millahual, la estudiante de veterinaria encontrada sin vida en la casa de su abuela en Temuco.

Esta vez, fue un familiar directo quien entregó un testimonio que podría ser clave para esclarecer el caso.

ADN

CAPTURA 24 HORAS

Se trata de Juan Alberto Arriagada, tío de la joven y hermano del principal sospechoso, quien reconoció a 24 Horas que su familiar “estaba presente” al momento de los hechos. “Está involucrado en la situación”, afirmó, en declaraciones que han generado impacto.

Revisa también

ADN

El relato surge en medio del análisis de un video que muestra a un hombre saliendo del domicilio en bicicleta, cerca de 15 horas antes de que el cuerpo fuera hallado. Las imágenes, consideradas clave por la investigación, no permiten confirmar con claridad la identidad del individuo.

“Acá no se está defendiendo a nadie. Solo queremos saber la verdad”, insistió Arriagada, quien incluso planteó que, de no tratarse de su hermano, esperan que el registro permita identificar a la última persona que estuvo en la vivienda.

El principal sospechoso, Emanuel Osvaldo Ochoa, de 24 años, permanece inubicable desde que se conoció el crimen. Según antecedentes, habría estado compartiendo con la víctima en los días previos y cuenta con una condena anterior por violencia intrafamiliar.

El caso es investigado por la Policía de Investigaciones de Chile como un posible femicidio, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del sospechoso y reconstruir las horas previas al ataque.

Desde el entorno familiar, el tono es claro: más que defender, buscan respuestas. “Si estuvo presente o si fue responsable, tiene que aparecer y aclarar lo ocurrido”, advirtió el tío.

En paralelo, las autoridades mantienen activos los protocolos de apoyo a la familia, en un caso que ha generado conmoción en la región y que sigue sumando antecedentes clave para su esclarecimiento.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad