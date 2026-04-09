Nuevos antecedentes remezcen la investigación por el asesinato de Francisca Millahual, la estudiante de veterinaria encontrada sin vida en la casa de su abuela en Temuco.

Esta vez, fue un familiar directo quien entregó un testimonio que podría ser clave para esclarecer el caso.

CAPTURA 24 HORAS Ampliar

Se trata de Juan Alberto Arriagada, tío de la joven y hermano del principal sospechoso, quien reconoció a 24 Horas que su familiar “estaba presente” al momento de los hechos. “Está involucrado en la situación”, afirmó, en declaraciones que han generado impacto.

El relato surge en medio del análisis de un video que muestra a un hombre saliendo del domicilio en bicicleta, cerca de 15 horas antes de que el cuerpo fuera hallado. Las imágenes, consideradas clave por la investigación, no permiten confirmar con claridad la identidad del individuo.

“Acá no se está defendiendo a nadie. Solo queremos saber la verdad”, insistió Arriagada, quien incluso planteó que, de no tratarse de su hermano, esperan que el registro permita identificar a la última persona que estuvo en la vivienda.

El principal sospechoso, Emanuel Osvaldo Ochoa, de 24 años, permanece inubicable desde que se conoció el crimen. Según antecedentes, habría estado compartiendo con la víctima en los días previos y cuenta con una condena anterior por violencia intrafamiliar.

El caso es investigado por la Policía de Investigaciones de Chile como un posible femicidio, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del sospechoso y reconstruir las horas previas al ataque.

Desde el entorno familiar, el tono es claro: más que defender, buscan respuestas. “Si estuvo presente o si fue responsable, tiene que aparecer y aclarar lo ocurrido”, advirtió el tío.

En paralelo, las autoridades mantienen activos los protocolos de apoyo a la familia, en un caso que ha generado conmoción en la región y que sigue sumando antecedentes clave para su esclarecimiento.