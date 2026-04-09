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La “cuota Flores”: los detalles de la investigación a senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco

Una denuncia anónima dio origen a una causa reservada por parte de la Fiscalía. Primeros antecedentes apuntan a un supuesto mecanismo de recortes de sueldos a asesores que habría operado por años.

Juan Castillo

Cedida | Camila Flores

Cedida | Camila Flores

La senadora Camila Flores (RN) quedó bajo investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco, a raíz de una denuncia anónima que apunta a un supuesto mecanismo de recorte de sueldos a asesores parlamentarios.

De acuerdo con la información confirmada por el Ministerio Público, la denuncia fue recibida en octubre de 2025, cuando Flores aún se desempeñaba como diputada, y posteriormente fue informada al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La causa permanece bajo reserva y está siendo trabajada por la Unidad Regional Anticorrupción junto al OS9 de Carabineros.

Según un reportaje de T13, la acusación sostiene que la entonces parlamentaria supuestamente exigía a parte de sus colaboradores entregar dinero en efectivo proveniente de sus remuneraciones para financiar gastos personales.

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La práctica habría sido conocida internamente como la “cuota Flores” y, conforme a la denuncia, se habría extendido entre 2018 y 2025, alcanzando un monto cercano a los $300 millones.

Rol clave de su secretaria

Uno de los focos principales de la denuncia está puesto en Yolanda Olfos, secretaria de Camila Flores desde 2018. De acuerdo con los antecedentes publicados por T13, un testigo reservado aseguró que ella coordinaba la entrega del dinero de los asesores y actuaba como intermediaria en la recaudación de esos montos.

El reportaje incluso cita chats donde se alude a la necesidad de reunir cifras específicas y retirarlas en efectivo por ventanilla, debido a límites en giros automáticos.

Entre los ejemplos incluidos en la denuncia aparece el caso de un trabajador que, contratado por más de $2,6 millones mensuales, supuestamente habría entregado regularmente $1,8 millones en efectivo. Esos antecedentes forman parte del material que la Fiscalía mantiene bajo investigación reservada, sin que hasta ahora exista una formalización o una resolución judicial sobre el fondo del caso.

La senadora, por su parte, salió al paso de la información y calificó las imputaciones como infundadas. La Tercera reportó que Camila Flores habló de “acusaciones sin sustento” y cuestionó el contenido de la denuncia conocida públicamente, en medio de una investigación que recién comienza a mostrar sus primeros antecedentes en medios.

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