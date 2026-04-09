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“La verdad siempre se abre paso”: la respuesta de la senadora Camila Flores tras ser investigada por fraude al Fisco

La parlamentaria afirmó que no conoce los detalles de la denuncia por su carácter reservado, aseguró que no tiene nada que ocultar y comprometió colaboración total con la justicia mientras avanza la investigación en su contra.

Cristóbal Álvarez

13 DE OCTUBRE DE 2025 / VALPARAISO Diputada Camila Flores durante punto de prensa en espacio el pensador de la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

13 DE OCTUBRE DE 2025 / VALPARAISO Diputada Camila Flores durante punto de prensa en espacio el pensador de la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado, en contra de la senadora Camila Flores (RN), tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2025.

Según confirmó el Ministerio Público, la causa fue derivada a la Unidad Regional Anticorrupción y actualmente contempla diligencias a cargo del OS9 de Carabineros. Desde el ente persecutor detallaron que la denuncia también fue informada al Consejo de Defensa del Estado.

De acuerdo con los antecedentes, las diligencias se mantienen bajo reserva con el objetivo de resguardar el éxito de la investigación, la que continúa en desarrollo.

Tras conocerse la indagatoria, la senadora Flores señaló que desconoce el contenido específico de la denuncia debido a su carácter reservado, aunque aseguró que colaborará con la justicia.

Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra”, afirmó la parlamentaria.

En esa línea, agregó que enfrenta la situación con “la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso. Colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos”.

Asimismo, sostuvo que, según la información disponible, se trataría de una denuncia anónima y que las diligencias realizadas hasta ahora involucran a terceros. “Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”, concluyó.

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