Corte de luz en Santiago este viernes 10 de abril: Enel confirma interrupciones en 8 comunas de la RM / Javier Ruiz

Este viernes 10 de abril, distintos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados debido a trabajos técnicos en la red eléctrica. La información fue confirmada por Enel, que detalló interrupciones en ocho comunas de Santiago.

Según indicó la compañía a través de su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y se extenderán por varias horas dependiendo del punto intervenido.

En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó a los usuarios revisar el detalle por dirección antes de planificar su jornada.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 10 de abril

Lampa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Colina: desde las 10:30 horas hasta las 13:30 horas.

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Las Condes: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Recoleta: desde las 09:30 horas hasta las 13:30 horas.

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Independencia: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

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Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

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Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas.

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Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.