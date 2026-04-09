Corte de luz en Santiago este viernes 10 de abril: Enel confirma interrupciones en 8 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del suministro.
Este viernes 10 de abril, distintos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados debido a trabajos técnicos en la red eléctrica. La información fue confirmada por Enel, que detalló interrupciones en ocho comunas de Santiago.
Según indicó la compañía a través de su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y se extenderán por varias horas dependiendo del punto intervenido.
Revisa también:
En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó a los usuarios revisar el detalle por dirección antes de planificar su jornada.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 10 de abril
- Lampa: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Colina: desde las 10:30 horas hasta las 13:30 horas.
- Las Condes: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Recoleta: desde las 09:30 horas hasta las 13:30 horas.
- Independencia: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas.
- Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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