Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua este jueves 9 de abril en 6 comunas de la RM

Aguas Andinas anunció nuevos cortes de agua para la jornada de este jueves 9 de abril en seis comunas de la región Metropolitana.

Las interrupciones en el suministro se podrían extender por hasta 15 horas en algunos sectores. Eso sí, los cortes son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en su totalidad.

Según lo comunicado por la empresa, los cortes de agua se deben a: cambios de válvulas, renovación de redes, conexión de redes e instalaciones de macromedidores.

A continuación, los horarios y las zonas afectadas por los cortes de agua de este jueves 9 de abril en la capital:

La Granja: desde las 15:30 horas hasta las 21:30 horas.

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Puente Alto: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.

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Vitacura: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes 10 de abril.

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Ñuñoa: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 10 de abril.

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Calera de Tango: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.

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Curacaví: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes 10 de abril.